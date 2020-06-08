مدير الأنفاق يوضح آلية عمل القطار الكهربائي بطول 70 كيلومترا

قال المهندس سيد كامل ، مدير إدارة الأنفاق، إن مشروع القطار الكهربائى "السلام - العاشر من رمضان" سيمتد بطول 70 كيلو مترا ويتألف من 12 محطة، وتبدأ جميع المحطات من محطة عدلي منصور مرورا بمدن شرق القاهرة مثل والعبور والشروق وبدر.

وأضاف "كامل"، خلال تقرير له مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن المشروع يتفرع بمحطة هليوبليس لفرعين، أحدهما لجنوب العاصمة الادارية، وآخر لشمال المنطقة الصناعية ومدينتي العاشر من رمضان، موضحا أن مخطط القطار الكهربائى يزيد عن 12 محطة حيث سيتم ربط العاصمة الإدارية بالمدينة الرياضية.

وأكد أن سرعة القطار ستصل لحوالى 80 كيلومترا فى الساعة عند البدء في تشغيله واستقباله للمواطنين.