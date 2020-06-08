"العربية لحقوق الإنسان" تدعو جامعة الدول لاجتماع طارئ بشأن فلسطين

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بمقررات لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، الذي ناقش قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي بضم مناطق من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو القرار الذي دعا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي لهذا القرار، وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن ضمان سلامة الأسرى الفلسطينيين، ودعا الكيانات الدولية للتحرك بشكل عاجل، وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها في تفعيل قرارات الشرعية الدولية.

وأعربت المنظمة عن قلقها لتعليمات حكومة الاحتلال الإسرائيلي للجيش بالاستعداد لتنفيذ قرار الضم غير الشرعي، والذي يأتي في سياق الانشغال العالمي بتداعيات جائحة كورونا، وفي ظل دعم أمريكي غير شرعي للإجراءات الإسرائيلية الباطلة.

ودعت المنظمة، مجلس وزراء الخارجية العرب لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه التدابير التي تشكل جرائم حرب بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي، والاتفاق على خطوات سريعة للتحرك في المحافل الأممية لإدانة هذه الجرائم وتأكيد بطلانها، وتأكيد دور الأمم المتحدة في رعاية تفعيل قرارات الشرعية الدولية دون انتقاص، وهو الدور الذي لا بديل عنه بعد انسحاب دولة فلسطين من اتفاقيات أوسلو وملاحقها.

وأدانت المنظمة الحملة الصهيونية الموجهة ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، إثر قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن تأكيد ولايتها على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت لتضامن الحركة العالمية لحقوق الإنسان مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية في مواجهة هذه الحملة.