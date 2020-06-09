الأرصاد الجوية تعلن انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود اليوم، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع نزول الشبورة الخفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية، طقس لطيف على والرياح نشطة، وأن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وأن يشهد جنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وأن يشهد جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة، فالعظمى هي 34 والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 37 والصغرى 25، وقنا العظمى 41 والصغرى 26، والأقصر العظمى 42 والصغرى 25، وأسوان العظمى 44 والصغرى 29.