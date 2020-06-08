تشريعية البرلمان توافق على تشكيل القوائم الانتخابية بالقانون الجديد

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعا اليوم الأثنين برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي نص المادة ٥ بمشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتعلق المادة بتشكيل القوائم الانتخابية وجاء نص المادة كالتالى

يجب ان تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب في الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له. ويتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ٤٢ مقعدا الاعداد والصفات الآتية على الأقل.، ثلاثة مترشحين من المسيحين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، مترشحين اثنين من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على ان يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم ٢١ مرأة على الأقل. ويتعين ويتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ١٠٠ مقعدا الاعداد والصفات الآتية على الأقل.، تسعة مترشحين من المسيحين، مترشحين ستة من العمال والفلاحين، ستة اثنين من الشباب، ثلاثة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة من المصريين المقيمين في الخارج، على ان يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم ٥٠ مرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال يجب ان يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والاحكام المشار اليها في المادة ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او ان تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال يتعين اظهار اسم الحزب او كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح