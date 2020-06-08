اقتحامات جديدة لـ"الأقصى".. واعتقال 29 فلسطينيا في "الضفة"

اقتحم 70 مستوطنا، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى، على رأسهم المتطرف "أيهودا جليك"، وقال شهود عيان، لوكالة "وفا" الفلسطينية، إنّ المستوطنين اقتحموا باحات المسجد انطلاقا من باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وتجولوا في الباحات بشكل استفزازي قبل أن يغادروا المكان.

وأعطب مستوطنون، أمس، إطارات 8 مركبات في قرية الساوية جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إنّ مستوطنين خطوا شعارات عنصرية على عدد منها وعلى جدران عدة منازل بالقرية.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس 29 فلسطينيا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس المحتلة، وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا من القدس، كما داهمت بلدة الطور «جبل الزيتون»، ووادي الجوز، والصوانة، وسلوان، والعيسوية، والبلدة القديمة من القدس.

وهدمت قوات الاحتلال، أمس، بركسات وخيما في قرية بيرين جنوب الخليل، وأوضحت "وفا" أنّ الاحتلال يهدف من خلال هذه الاعتداءات المتواصلة، إلى تهجير سكان القرية أصحابها الحقيقيين، وتوسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، أنّ الخيم والبركسات، التي هدمها الاحتلال واستولى عليها، تأوي ما يزيد عن 20 فردا من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أمس، أنّه سيعارض أي خطة لتطبيق ضم أحادي الجانب للمستوطنات بالضفة الغربية، واعتبر، في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية العامة، أنّ خطوة من هذا القبيل تنطوي على انعدام المسؤولية من الناحية الأمنية.

وحذّر رئيس حزب "هناك مستقبل"، من أنّ فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، سيمس إلى حد كبير باتفاقية السلام الموقعة مع الأردن.