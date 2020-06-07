الحد الأقصى للتعاملات اليومية والشهرية بالمحافظ الإلكترونية في 8 بنوك

تقدم العديد من البنوك المصرية خدمة المحافظ الإلكترونية، من أجل التسهيل على عملائها، فهي تتيح للعملاء تنفيذ كل المعاملات المالية من أماكنهم بسهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى أفرع البنوك بهدف تقليل التعامل بالكاش.

ويمكنك إصدار المحفظة الإلكترونية عن طريق الذهاب لأحد مقدمي الخدمة (من البنوك/شركات الاتصالات)، وتقديم رقمك القومي ورقم هاتفك المحمول (لمقدم الخدمة)، ليتم تفعيل محفظتك الإلكترونية على الفور بمجرد تلقيك لرسالة نصية على هاتفك.

وترصد "الوطن" الحدود الدنيا والقصوى للتعاملات اليومية بالمحافظ الإلكترونية في 8 من البنوك العاملة على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

الحد الأقصى للتعاملات اليومية للمحفظة 30 ألف جنيه مصري ولا يزيد على 100 ألف جنيه مصري في الشهر.

بنك مصر

الحد الأقصى لرصيد المحفظة 50 ألف جنيه، والحد الأقصى لحدود التعاملات اليومية 30 ألف جنيه بما لا يزيد على 100 ألف جنيه في الشهر.

البنك التجاري الدولي CIB

الحد الأقصى لحدود التعاملات اليومية 30 ألف جنيه بما لا يزيد على 50 ألف جنيه في الشهر.

بنك الإسكندرية

الحد الأقصى لرصيد المحفظة 50 ألف جنيه، والحد الأقصى لحدود التعاملات اليومية 30 ألف جنيه بما لا يزيد على 100 ألف جنيه في الشهر.

بنك القاهرة

تم زيادة حدود المعاملات باستخدام محفظة القاهرة كاش ليصبح الحد الأقصى للمعاملات لعملاء البنك 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا والحد الأقصى للمعاملات لغير عملاء البنك إلى 30 ألف جنيه يوميًا، و30 ألف جنيه شهريًا.

بنك saib

يمكنك دفع مدفوعاتك فى اليوم بمبلغ 30 ألف جنيه في اليوم و100 ألف جني في الشهر كحد أقصى.

بنك التعمير والإسكان

الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 10 آلاف جنيه مصري، والحد الأقصى اليومي للعمليات من المحفظة 6 آلاف جنيه مصري، بما لا يزيد على 50 ألف جنيه شهريًا.

محفظة بنك بلوم

الحد الأقصى لرصيد المحفظة في جميع الأوقات هو 10 آلاف جنيه مصرين والحد الأقصى للاستخدام 6 آلاف جنيه يوميًا، بما لا يزيد على 50 ألف جنيه شهريًا.