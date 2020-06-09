إقبال المزارعين على استلام شتلات اللوز بمركز التنمية المستدامة بمطروح

وزع الدكتور وائل غيث مدير الدعم الفنى بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، نائبا عن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، 6000 شتلة اللوز "أصول"، المتحمل للجفاف على المزارعين، بمنطقة عمل المركز من فوكه شرقا حتى السلوم غربا، بالمجان، فى ظل إقبال كبير من المزارعين، للحصول على الشتلات.

وقال "غيث"، إن مركز البحوث التطبيقية، يقوم على نشر أصناف "أمهات اللوز" المتحمل للجفاف على المزارعين، وذلك بالمجان للفئات التى لديها قدرة على توفير بعض الريات التكميلية بمياه، لا تتعدى ملوحتها 3000 جزء في المليون لهذه الأصوال.

وأضاف "غيث"، أن هذه الأصناف تحتاج زراعتها وتربيتها لمدة موسمين أو ثلاثة، حسب الرعاية المقدمة لها، ثم يجرى لها تطعيم فيما بعد بأى من الأشجار من عائلة الفواكه ذات النواه الحجرية الشهيرة، ومنها الخوخ واللوز الحلو والبرقوق والمشمش والنكتازين.

وأشار إلى أن من لدية الرغبة فى الحصول على 50 شتلة بالمجان، التقدم إلى مركز البحوث التطبيقية بصورة مرفقة ببطاقة الرقم القومى سارية، للاستفادة من هذه الشتلات.

وأعرب المزارعون، عن شكرهم وتقديريهم للدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور نعيم مصلحى رئيس مركز بحوث الصحراء، لدعم المزارعين الصحراء الغربية، من خلال مدهم بالشتلات التى يشرف على توزيعها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وأكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن هذه المنحة مقدمة من الدكتور السيد القصير وزير الزراعة لمزارعى محافظة مطروح، بواقع عدد 6000 شتلة لوز، تتحمل الظروف المناخية الصعبة فى صحراء مطروح، وهى بالمجان وذلك لزيادة الرقعة الزراعية وتخفيفياً عن كاهل المزارعين.