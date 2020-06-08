"بي بي" البريطانية للنفط تعتزم تقليص عدد موظفيها بنسبة 15%

أعلنت شركة "بي بي" البريطانية للنفط، اليوم، عزمها تقليص عدد موظفيها بنسبة 15 % على مستوى العالم، وذلك في ظل تأثير فيروس "كورونا" المستجد على صناعة النفط والغاز عالمياً.

وقال المدير التنفيذي للشركة برنارد لوني، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن الوظائف ستعتمد على المكاتب وستكون غالباً هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أنه يعمل بالشركة البريطانية حوالي 70 ألف شخص على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على المستويات العليا للشركة بشكل كبير، وتقلل عدد قادة المجموعة بمقدار الثلث.