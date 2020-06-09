140 للصناعي والتجاري والزراعي.. اعتماد تنسيق المدارس الفنية بمطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية، بعد إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي 2019/2020، للشهادة الإعدادية، وتحديد أعداد الناجحين، والأماكن الشاغرة بالمدراس المستهدفة، بحد أدنى 140 للصناعية والتجارية والزراعية، و214 للفندقية، وذلك حسب الأعداد والكثافات، بالإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال الدكتور الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم، إن محافظ مطروح اعتمد درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الفنية الصناعية بمدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة، ومنها مطروح الثانوية الصناعية بنين بالكيلو 2 بمجموع 148 درجة، ومطروح الثانوية الزخرفية بنين 142 درجة، ومطروح الثانوية الفنية بنات 143 درجة، والضبعة الثانوية الصناعية بنين 142 درجة، وبرانى الثانوية الصناعية بنين 141 درجة، وسيوة الثانوية الصناعية المشتركة 142 درجة، والنجيلة البحرية فصول ملحقة صناعية 142 درجة، وتل العيس بالعلمين فصل ملحقة صناعي 142 درجة.

وأضاف أنه بالنسبة للتعليم الثانوي الزراعي، تم تحديد الحد الأدنى 143 درجة للالتحاق بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية، و142 لمدرسة فوكة الثانوية الزراعية، و140 درجة لمدرسة سيوة الثانوية الزراعية.

وبالنسبة للالتحاق بالمدارس الفنية الفندقية أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم اعتماد الحد الادنى 155 درجة، أما بالنسبة للمدارس التجارية تم اعتماد الحد الادنى 142 درجة للالتحاق بمدرسة مطروح الثانوية التجارية بنين، و150 درجة لمدرسة مطروح الثانوية التجارية بنات، وو142 درجة بنين و140 درجة بنات للالتحاق بمدرسة الضبعة التجارية المشتركة، و142 درجة لمدرسة الحمام التجارية بنين، و140 درجة لمدرسة الحمام التجارية بنات، و140 درجة لمدارس براني والسلوم وسيوة التجارية المشتركة.

وفي سياق وجه اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح بضرورة مراعاة الكثافات بفصول المدارس الثانوية الفنية بمجالاتها المختلفة مع التأكيد على اهمية الاهتمام بالتعليم الفني والمهني واسهامه في دعم منظومة التنمية مع حاجة المحافظة إلى تخريج مزيد من الكوادر الفنية المدربة وحاجة كل المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية بالمحافظة إليهم.