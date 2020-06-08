في ذكرى رحيل "حورية الفن".. اكتشفها الكحلاوي وتألمت بسبب فايزة أحمد

تمر اليوم الذكرى الـ 26 لرحيل المطربة حورية حسن، التي توفيت في مثل هذا اليوم 8 يونيو من عام 1994، تاركة إرثًا فنيًا يتجاوز الـ 400 أغنية، والمشاركة سواء بالتمثيل أو الغناء في نحو 13 فيلم.

"الوطن" تستعرض عدد من المعلومات عن الفنانة حورية حسن، من خلال السطور التالية:

- ولدت في طنطا عام 1932، وسافرت إلى القاهرة عام 1948 أملًا في العثور على فرصة للعمل في مجال الفن.

-اكتشفها الفنان محمد الكحلاوي، والتحقت بالإذاعة عام 1950، وقدمت عدد من الأوبريتات.

- شاركت بالغناء فقط في عدد من الأفلام، منها "ليلة الدخلة"، "ضحيت غرامي"، "ثورة المدينة".

- شاركت الفنان شكوكو بالتمثيل في فيلم "عنتر ولبلب".

- ظهرت مع نعيمة عاكف وشكري سرحان في فيلم "أحبك يا حسن".

- من أشهر أغنياتها "من حبي فيك ياجاري"، "يا أبو الطاقية الشبيكة".

- تزوجت من الفنان زين العشماوي، وأنجبت منه ابنتها حنان، ثم حدث الانفصال بينهما.

- أصيبت بالتسمم بعد تناولها طعام "بامية" بمنزل الفنانة فايزة أحمد، والذي كان مخصصًا للقطط.

- أطلق عليها لقب المطربة الطائرة لكثرة قيامها بجولات فنية خارج مصر.

- رحلت عن دنيانا عام 1994.