إسرائيل تسجل 3 وفيات و111 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن تسجيل 3 وفيات و111 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 298 وفاة و 17863 إصابة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن الوزارة قولها، إن من بين الإصابات يوجد 29 إصابة خطيرة، منها 23 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تماثلت 15091 حالة للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة تعليم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن 374 طالبا ومدرسا اصيبوا بالوباء، وجرى حتى الآن إغلاق 127 مؤسسة تعليمية، ويقبع في الحجر الصحي حاليا 17497 طالبا ومعلما.