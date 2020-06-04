ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسرائيل إلى 291 حالة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 291، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأشارت وزارة صحة الاحتلال، إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 17377 مصابا، منهم 14983 تماثلوا للشفاء.

ووصفت الوزارة، إصابة 27 بالخطيرة، منهم 25 موصولين بأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، فيما بلغت عدد الحالات النشطة التي لا تزال تخضع للمتابعة الطبية 2103 حالة.

بدورها، أعربت رئيسة خدمة صحة الجمهور في وزارة صحة الاحتلال، سيجال سدتسكي عن قلقها البالغ من ارتفاع وتيرة الاصابات بكورونا المستجد، ووصفت الأوضاع بغير جيدة، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وقالت سدتسكي في سياق حديث مع صوت إسرائيل باللغة العبرية، إن كيفية تطور الصورة الوبائية ليست واضحة، مشيرة إلى انها تنظر بعين القلق الشديد الى عدم التزام الجمهور بالتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.

واستمر تزايد اعداد المصابين بالوباء، اذ سجلت، أمس الأربعاء، 116 إصابة مما يشكل ارتفاعا بثماني عشرة حالة عن اليوم الذي سبقه.

وذكرت "مكان"، أنه يبدو ان الوباء يدفع بأشخاص يهود كثيرين من انحاء العالم الى القدوم للعيش في إسرائيل، فيما رجح المدير العام للوكالة اليهودية جوش شوارتس ان يبلغ عددهم العام الجاري 50 الفا، أي نحو ضعفي المعدل السنوي.وعزا شوارتس-خلال جلسة لجنة الاستيعاب البرلمانية- هذا الارتفاع الى انتشار الفيروس في دول مختلفة، وانهيار جاليات يهودية عديدة.

من جانبها، تحقق شرطة الاحتلال ووزارة جيش الاحتلال، في شبهات حول محاولة تزويد كمامات غير صالحة من نوع إن 95 (N95) كانت وزارة خارجية الاحتلال قد اشترتها من خارج البلاد لوزارة الصحة. ودار الحديث عن مليون ونصف مليون كمامة مخصصة للطواقم الطبية، وتم دفع سلفة بخمسة ملايين شيكل. وبحسب الشبهات ابرز المستورد معطيات مضللة عن استيفاء الكمامات المعايير المعتمدة، فيما اعتقل شخصان في هذه القضية.

وأكدت شرطة الاحتلال ووزارة الجيش انه لم يتم تزويد الطواقم الطبية بهذه الكمامات.

إصابة عضو الكنيست "سامي أبو شحادة" بكورونا

من جانبه، أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي، سامي أبو شحادة مساء أمس الاربعاء، إصابته بكورونا المستجد.

وقال أبو شحادة: أتوجه لكل من كنت بقربه في الأسبوعين الأخيرين ليدخل للحجر الصحي ويقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل للاطمئنان على صحته والتقليل قدر الإمكان من نشر العدوى.

نتنياهو يوعز باغلاق مؤسسات التعليم التي يكشف فيها عن كورونا

وأوعز رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الجهات المعنية بإغلاق كل مؤسسة تعليمية يتم اكتشاف ولو حالة إصابة واحدة بفيروس الكورونا لدى مستخدميها أو طلابها.

وذكر موقع "مكان" الإسرائيلي ان نتنياهو اصدر خلال جلسة عقدها مع وزير التعليم يواف جالانت ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات تعليمات بالعمل من أجل توفير حلول تتيح استمرار التعليم في المدارس وبالمقابل تطبيق الأنظمة المتعلقة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وبوجوب ارتداء الكمامات.

وبلغ عدد الطلاب والمعلمين الذين أصيبوا بالكورونا منذ استئناف الدراسة في مؤسسات التعليم 245 فيما لا يزال أكثر من 7 الاف اخرين قيد الحجر الصحي خشية أنهم خالطوا زملاء لهم أصيبوا بالفيروس.