وزير الطاقة الجزائري: سنقترح إجراءات إضافية لضمان استقرار سوق النفط

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم، إن دول أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها ستقترح إجراءات إضافية اذا استدعى الوضع ذلك لضمان استقرار أسواق النفط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف عرقاب، في تصريح للصحفيين، أن "القرارات التي صدرت في اجتماع منظمة (أوبك +) السبت الماضي ترقى لمستويات التحديات التي تشهدها سوق النفط الدولية".

وأوضح الوزير الجزائري، أن المشاورات التي أجريت، أمس الأول السبت كانت في مستوى تطلعات دول أعضاء المنظمة، معتبرا إياها "واحدة من أكثر الاجتماعات أهمية".

وكان الوزير الجزائري مثل بلاده في الاجتماع الوزاري الحادي عشر لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركائها غير الأعضاء والذي تقرر على إثره تمديد اتفاق خفض سقف الإنتاج الكلي لدول المجتمعة بـ9.6 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يوليو المقبل.