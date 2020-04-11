الجزائر: من السابق لأوانه الحديث عن ارتفاع سعر النفط

اعتبر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أنه من السابق لأوانه الحديث عن ارتفاع أسعار النفط، لأن اتفاق "أوبك+" الجديد لخفض الإنتاج سيدخل حيز التنفيذ مطلع مايو فقط.

وأضاف عرقاب في تصريحات لقناة "النهار" الجزائرة، اليوم، أن كل تخفيض آخر من الدول "خارج أوبك+" مرحب به للوصول إلى انتعاش أكبر في سوق النفط، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد الوزير الجزائري، أهمية اتفاق "أوبك+" لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك كل الإمكانيات لخفض إنتاجها الذي يبلغ مليونا و54 ألف برميل في اليوم، بواقع 23% وفق الاتفاق، من دون أن يؤثر ذلك على مداخيل البلاد من العملة الصعبة.

عرقاب: التخفيض في كميات الإنتاج سيقابله انتعاش في الأسواق

وأوضح عرقاب، أن التخفيض في كميات الإنتاج، سيقابله انتعاش في الأسواق، وكل هذا سيرجع الموازنة على المداخيل الجزائرية من العملة الصعبة.

وأعلن تحالف "أوبك+" في بيان، أمس الجمعة، خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 مايو 2020، ولفترة أولية مدتها شهران، فيما يتوقع المشاركون في التحالف أن تخفض الدول النفطية خارجه إنتاجها الإجمالي بواقع 5 ملايين برميل في اليوم.