حظك اليوم الثلاثاء 9-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعتبر مولود برج الحمل من أكثر الأشخاص شجاعة، فهم يتمتعون بقوة كبيرة، ولذلك فهم يحبون خوض التحدّيات والتصدي لها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل اللاعب رونالدينيو، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.