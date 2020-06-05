حظك اليوم الجمعة 5-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يحب القيادة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

قد تخطط للقاء يربطك بالبعض، وتتمتع اليوم بذهن صافي وقدرة على التخطيط الجيد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

خسوف القمر في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.