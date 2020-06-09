حظك اليوم الثلاثاء 9-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يعرف بشخصية مغرورة بشكل كبير ويميل للتسلط وأخذ زمام الأمور لتمتعه بشخصية قيادية وصارمة فيفرض قراراته بإسلوبه الخاص.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تدرس جيدا كل خطوة وكل قرار وكن مستعدا لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدى، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.