لأول مرة.. خطوات الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية الأزهرية أونلاين

وجه فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف إلى الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة لخدمة طلاب الأزهر في هذه الظروف الاستثنائية، حيث يتم التعامل من خلال الإنترنت ببوابة الأزهر الإلكترونية.

حيث تم نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتمكن الطلاب من الحصول على رقم الجلوس وطباعة بكامل بياناته، وفقًا لما نشر بموقع "بوابة الأزهر" التابع لقطاع المعهد الدينية الأزهرية.

كما سيتم كتابة مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس؛ لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات كما هي أيضًا نفسها في كناشات الأعوام السابقة.

وتستعرض "الوطن" خطوات الحصول على رقم جلوس الثانوية الأزهرية اونلاين

الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية الأزهرية

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على رقم الجلوس أونلاين من خلال الدخول هنـــــا.

ثم ادخال الرقم القومي للطالب، والضغط على البحث

وستظهر الرقم فورًا.

وكان الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية صرح في وقت سابق أنه تم تعديل جدول امتحان القسم الأدبي وجدول العلوم الإسلامية وجدول البعوث الإسلامية؛ حيث يكون الامتحان مادة واحدة في اليوم، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وخوفًا من تجمعهم واختلاطهم بين اللجنتين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.