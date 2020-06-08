متحدث الإسكان: سلمنا 190 ألف وحدة لقاطني المناطق العشوائية

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن المصريين عانوا من وجود فجوة في الإسكان خلال فترة طويلة، ما أدى إلى زيادة الأبنية العشوائية وساعد على زيادة عدد المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال حواره مع شاشة "إكسترا نيوز": "قبل أن نبدأ خطة التنمية الشاملة كان لدينا 390 عشوائية على مستوى الجمهورية، بدأت وزارة الإسكان في آخر 6 سنوات، لإعادة تخطيط الأماكن العشوائية أو التي تشكل خطورة على المواطنين، ونتيجة هذه الخطة جرى القضاء على الخطورة في 298 منطقة على مستوى الجمهورية".

وتابع بأنه جرى إتاحة وتنفيذ وحدات سكنية كاملة التخطيط ومفروشة لقاطني المناطق العشوائية، حيث جرى إتاحة 190 ألف وحدة سكنية، وسنصل في الشهور القادمة إلى 210 ألف وحدة سكنية، وهي وحدات كاملة التشطيب والخدمات والفرش.