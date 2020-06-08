الأمن يتتبع المتهم بنشر صور "بنات المنصورة" على تليجرام

قال مصدر أمني رفيع المستوى، إن الأجهزة الأمنية المعنية تفحص واقعة نشر صور فاضحة لفتيات من محافظة الدقهلية عبر تطبيق التواصل "تليجرام"، مستخدما حسابًا يحمل اسم "نسوان المنصورة".

ونشر مرتكب الواقعة، صورا فاضحة وأخرى عادية استولى عليها من حسابات المئات المملوكة لفتيات مراهقات من الدقهلية.

وأكد المصدر أن أجهزة وزارة الداخلية تضطلع بدورها في الحفاظ على قيم المجمتع المصري ومواجهة محاولات تشويه صور الفتاة المصرية ما يؤثر بالسلب على المجتمع.

واستنكر رواد موقع التواصل الاجتماعي نشر صور الفتيات، مطالبين بسرعة الكشف عن مرتكب الواقعة، وتقديمه للمحاكمة في اقرب وقت.