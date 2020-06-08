القبض على مدرب "داعش" في العراق

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم، القبض على "مدرب" عناصر تنظيم "داعش" خلال عملية نفذتها في محافظة نينوى شمال العراق، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على الإرهابي المكنى بـ(أبو حمزة) قرب جامع النوري الكبير، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بمحافظة نينوى".

وأضافت الداخلية العراقية، أن "المتهم كان يعمل مدربا في المعسكرات العامة لداعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل".

وأشارت الوزارة العراقية، إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين".