وحدة السكان بأسيوط تشارك في الاجتماع التعريفي بمشروع "القضية السكانية"

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكل القطاعات الخدمية، من بينها القضية السكانية.

وأضاف المحافظ: لذا نقدم كل سبل الدعم ونعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الوصول للأهداف المرجوة من مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، موضحا أهمية خفض معدلات المواليد والوفيات، التي تؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية غير المبررة، بكل الطرق الممكنة، خاصة إنها تؤثر على معدلات الإنجاز، وتحقيق التنمية، وهو ما يحول دون إحساس المواطنين بارتفاع معدلات النمو.

ولفت سعد، إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، للعمل على وضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة لقضايا السكان ورفع وعي المواطنين، وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية وذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وشارك أعضاء وحدة السكان بأسيوط، بالاجتماع التعريفي بمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، ضمن 10 محافظات، وذلك عن طريق استخدام التقنية الحديثة، وبرنامج تطبيق "زووم" على الهاتف المحمول والإنترنت، في ظل الالتزام بقرارات الدولة، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها الحكومة بمنع الاجتماعات، وحظر التجمعات والندوات، ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيدـ 19"

جاء ذلك بمشاركة السفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ودولت شعراوي مدير برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بمحافظة أسيوط ، ورؤساء الوحدات وأعضاء وحدات السكان بالمحافظات المشاركة.

وتضمن الاجتماع عرض تعريفي وتبادل الخبرات بين المحافظات المشاركة وما تم انجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية والخطط الموضوعة في هذا الشأن لكل محافظة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

فضلاً عن عرض لرؤية المشروع التي تركز على إعداد كوادر محلية قادرة علي إدارة البرنامج السكاني محلياً بشكل تشاركي تكاملي مع جميع الجهات التنفيذية المحلية بالتنسيق مع أفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات وتحديث المنظومة المعلوماتية لمتابعة أداء البرنامج السكاني.

ووضع السياسات والبرامج الملائمة للاحتياجات المجتمعية الفعلية وذلك بالتنسيق والمشاركة مع شركاء العمل والمجتمع المدني والأنشطة الخاصة بالقضية السكانية ومؤشرات المحافظة واختصاصات المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة والتنسيق بينهما.

فضلاً عن شرح وكلمات للسفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ودولت شعراوي مدير برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى مناقشات عامة عن المشروع ومقترحات وحلول لبعض التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ خط سير العمل بكل محافظة وذلك للقضاء على المؤشرات السلبية لبرامج السكان.