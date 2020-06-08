أماني السويسي تتعاون مع "لايف ستايلز" في "خليك في بيتك"

طرحت الفنانة أماني السويسي مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" فيديو كليب جديد بعنوان "خليك في بيتك"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

العمل الموسيقي مليء بالبهجة وينشر الفرح ويشجع على تطبيق الإجراءات المتخذة عالميا بسبب جائحة فيروس كورونا، ويحث السكان على ملازمة المنازل حفاظا على صحتهم.

تطل أماني في هذا الفيديو كليب الذي أخرجه فادي حداد من داخل الاستوديو، وهي تسجل الأغنية مع مشاهد لعائلات تستمع بوقتها من داخل الحجر المنزلي.

الأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر إسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.