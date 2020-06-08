بعد إصابته بكورونا.. مذيع "نفسنة" يحذر من الفيروس على طريقة "أديل"

رغم إصابته بفيروس كورونا، قدم أحمد الخطيب، مذيع ببرنامج "نفسنة" على قناة القاهرة والناس، أغنية ساخرة، تحذر من مخاطر فيروس كورونا، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية.

قناة "القاهرة والناس"، أطلقت الأغنية عبر شاشتها، وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يظهر أحمد الخطيب، وهو فى منزله يعاني من "العزل"، ويتذكر أيام الخروج من المنزل والعمل، والتواصل مع أصدقاءه، كما قدم الأغنية بنفس ألحان أغنية المغنية العالمية "أديل"، وهى أغنية hello.

ويقول أحمد الخطيب، الأغنية محاولة لتحذير الناس من فيروس كورونا، وأن نتذكر دائما أن لنا أقارب قد يكونوا عرضة للمرض، ففكرة الأغنية من البداية كانت عن العزل، ولكن بعد إصابتى بكورونا، رأيت تغير بعض الكلمات بها.

وأضاف الخطيب، إنه رغم كل التعليقات السلبية التى كانت تمر عليه عبر السوشيال ميديا، خصوصا معاملة مرضى كورونا بشكل سيء وبه تنمر، إلا أنه فوجئ بأن أهل المنطقة التى يسكن بها، وجيرانه يطمئنون عليه باستمرار ويعرضون عليه المساعدة بشكل متواصل.