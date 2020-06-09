مذيعات "الستات ميعرفوش يكدبوا" يقدمن البرنامج من المنزل لأول مرة

ظهرت الإعلاميات منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، مقدمات برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، خلال تقديمهن حلقة اليوم، لأول مرة من داخل منازلهن، للحفاظ على اتباع الإجراءات الاحترازية، رافعات الشعار الذي وضعته القناة "نبعد علشان نقرب".

وأعربت شيحة، عن سعادتها بالجمهور، أثناء تواجدهن في المنزل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، من تفشي فيروس كورونا، وحرصن على فكرة التباعد الاجتماعي، والحرص على التواجد يوميا، مع جمهورهن من داخل منازلهن.

وأكدت جودة، أننا نحتاج طوال الوقت التقرب من الجمهور، وأنه دائما نطل على الجمهور، ويشاهدوننا من بيوتهم، لكن حلقة اليوم، تختلف عن السابق، ونطل على الجمهور من منازلنا، وقريبا جدا سيرانا الجمهور من داخل الاستديو، وسنتحمل هذه الفترة، حتى نعبر هذه الفترة بسلام، دون فقدان أي شخص.