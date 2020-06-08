إبهاب فهمي: أشرف زكي سيعود لممارسة مهام عمله بعد أيام قليلة

طمأن الفنان إيهاب فهمي وكيل نقابة المهن التمثيلية، الجمهور، على الحالة الصحية للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هو حبيب الكل والملايين، ومش بيتأخر عن أي حد، ولما يقدر يقوم بهمهة بيقوم بيها".

وتابع: "خلال أيام قليلة جدًا سيعود لممارسة عمله، يبذل جهده بصدق شديد في النقابة. والأيام القليلة اللي فاتت أثبتت أد إيه الناس بتحب الفنان أشرف زكي".

وأردف: "في كل اللي هو فيه، بيتابع كل حالة، أي حد من الزملاء ويتابع رجاء الجداوي، وإن شاء الله تقوم لنا بكل سلامة، هي صديقة للجميع وحبيبة الكل".