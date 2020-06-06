سامي مغاوري: الزيارة ممنوعة عن أشرف زكي.. وحالته الصحية تتحسن

طمأن الفنان سامي مغاوري، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الجمهور على صحة الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، بعدما خضع لعملية تركيب دعامة في القلب، مؤكدًا أن حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا.

وقال مغاوري، لـ"الوطن"، إن أشرف زكي خرج من المستشفى، مساء أمس الأول، وزوجته الفنانة روجينا ترافقه، وتحرص على طمأنة كل زملائه، مشيرا إلى أنّ الزيارة ممنوعة عن النقيب في الوقت الحالي، منعًا للإجهاد: "مجلس النقابة اطمأن على صحة أشرف زكي، وروجينا تُطمئننا طوال الوقت".

كانت الفنانة يسرا نشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، توجه فيه رسالة إلى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عقب خضوعه لجراحة في القلب من أجل تركيب دعامة.

وقالت يسرا: "أخونا وصديقنا ونقيبنا وسندنا جميعا، الدكتور أشرف زكي، بدعيلك من كل قلبي تقوم بالسلامة".

وأضافت يسرا: "تفضل دايما رافعنا كفنانين، ومحافظ على صورتنا بمجهودك وقلبك اللي دايما سبب في نجاحنا ووجهتنا المشرفة كفنانين مصريين.. ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم لنا بالسلامة".