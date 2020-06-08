فيديو.. عوض تاج الدين: أول تطعيم ضد فيروس كورونا في سبتمبر 2020

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة والوقاية إن هناك 150 محاولة لاكتشاف لقاح وتطعيم ضد فيروس كورونا، لكن أول لقاح سيكون التابع لجامعة أكسفورد، وأظهر نتائج مبشرة وإيجابية، ويتم تجريبه على 1000 مريض في جنوب إنجلترا لكل الأعمار، وهناك شركة إنجليزية ستأخذ تصنيع هذا اللقاح، وأول إنتاج سيكون في سبتمبر، 4000 مليون جرعة للتطعيم، مع خطة لإنتاج 2 مليار جرعة حتى عام 2021، كما أعلنوا تعاونهم مع أحد معاهد الأمصال الهندية المعتمدة عالميا لإنتاج كميات كبيرة من هذا التطعيم.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن دول العالم الثالث دفعت أموالا كبيرة لإنتاج هذا التطعيم، والشركة المنتجة أعلنت أنها لن تتربح وراء إنتاج هذا التطعيم ولكن ستغطي فقط تكلفة الإنتاج، بحيث يتم بيعه بسعر الإنتاج، وأول بداية ستكون سبتمبر.

وتابع تاج الدين أن الشركة المنتجة للتطعيم متعددة الجنسية، وأغلب دول العالم تعمل على التطعيم، وهو عبارة عن حقن، وعادة التطعيمات ضد الفيروسات تكون بالحقن، شارحا أن التطعيم سيتم توزيعه على العالم بصورة عادلة.