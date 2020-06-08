لجان المرور تتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمستشفى بسيون بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار عمل لجان المتابعة اليومية لمستشفيات العزل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية.

من جانبه، قام الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، اليوم، يرافقه اللواء ممدوح هجرس رئيس الادارة المركزية لمكتب محافظ الغربية، بالمرور على مستشفى بسيون للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "حميدة"، جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات، ومتابعة أسر العزل المنزلي، وضمان وصول العلاج لها.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى استقرار حالة الدكتور الصيدلي محمد شتا والمتواجد بالعناية المركزة.