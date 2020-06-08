صندوق تحيا مصر يعرض كشف حساب لإنجازاته خلال 5 سنوات

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم "صندوق تحيا مصر"، إن الصندوق بدأ بفكرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تبرع له بنصف ثروته وراتبه الشهري، كبداية ودعوة لكل المصريين للمشاركة في أكبر صندوق للتكافل والتضامن بينهم.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم العمل على أكثر من محور، من ضمنها محور الرعاية الصحية، مشيرًا إلى قطع شوط كبير جدًا مع وزارة الصحة والسكان في أكثر من مسار، مثل القضاء على قوائم انتظار فيروس "سي"، وتوفير العلاج لكل المرضى من الفئات الأولى بالرعاية على مدار الفترة الماضية، والمشاركة الإيجابية في حملة "100 مليون صحة".

وتابع، أنه يتم تنفيذ أكبر مبادرة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، حيث تستهدف 7 مليون مواطن، وكذلك العمل على فكرة إحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي في مبادرة هي الأكبر من الرئيس، دعمًا لمرضي الفشل الكلوي، لافتًا إلى أن المرحلة الأولي عبارة عن 1500 ماكينة غسيل كلوي و1000 كرسي مريض.

وبالنسبة للأطفال المبتسرين، أشار "مختار" إلى توفير 306 حضانة في المناطق التي تعاني عجزًا في هذه الأجهزة.

وعن التنمية العمرانية، ذكر متحدث الصندوق أن مدينة "تحيا مصر" هي أكبر تجمع عمراني حل مشكلة سكان المناطق المهددة بالخطر بأكثر من 18 ألف وحدة سكنية وملاعب، مشيرًا إلى مدن بشاير الخير 1 و2 و3، والتي يشرف الصندوق على بنائها.

وقال إن هناك 10 آلاف أسرة أصبحت تسكن في سكن كريم في 332 قرية، ولديها أسقف تحميها من الأمطار، ووصلات مياه وكهرباء، لافتًا أيضًا إلى مبادرة الرئيس لإعمار القرى الأكثر احتياجًا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير 3 قرى في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، بتسليم مدارس الشيخ زين الدين الابتدائية والإعدادية، والوحدة البيطرية.

وتطرق متحدث الصندوق إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتمويل 19 ألف و500 سيدة معيلة على مستوى الجمهورية، لإنشاء مشروعات متناهية الصغر بقيمة 320 مليون جنيه.

وأشار إلى أن كل محاور عمل الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية تتجمع وقت الأزمات والكوارث، موضحًا أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" وفرت 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و 200 جهاز تنفس صناعي، و 311 ألف كمامة طبية عادية، و 15 ألف كمامة N95، و 20 ألف عبوة تعقيم لمستشفيات الصدر والحميات، وذلك على مستوي القطاع الطبي فقط.

وتابع، أما على مستوي دعم الأسر الأولى بالرعاية، تم الوصول لـ570 ألف أسرة من خلال طلب قوافل على مدار الفترة الماضية منذ بداية الأزمة، وتوصيل 6800 طنًا من المواد الغذائية.