خبير بترولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط بشكل جنوني الفترة المقبلة

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً كبيراً وملحوظ، حيث ارتفعت أسعار لأكثر من 40 دولارا للبرميل، وذلك بعد عودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها في عدد من الدول التي أقرت بخفض القيود على الحركة والعمل بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما أن اتفاق منظمة الأوبك على خفض الإنتاج والتزام الدول بهذا الخفض ساهم في قلة المعروض وسط زيادة الطلب، ما أثر إيجابيا على أسعار النفط.

قال الدكتور جمال القليوبي الخبير البترولي، إن أسعار النفط الخام بدأت في الارتفاع بشكل كبير جدا وذلك بسبب اتفاق الدول على خفض الإنتاج ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للدول التي ستقوم بخفض الإنتاج.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن عودة الحياة والحركة الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول بعد تقليل قيود الحظر وعودة الحياة لجزء من طبيعتها ساهم في زيادة استهلاك النفط وزيادة الطلب عليه، ما أدى إلى امتصاص جزء كبير من تخمة المخزون المعروف من النفط ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن هذه التحركات وزيادة الطلب على النفط وقرار منظمة الأوبك بخفض الإنتاج سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر من 55 دولارا للبرميل في منتصف يوليو المقبل.

ولفت إلى أن هناك عدد من التصورات الخاصة بعودة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى، وتتلخص في:

التصور الأول:

اتفاق منظمة الأوبك والأوبك بلس والأوبك بلس بلس على خفض سقف الإنتاج لتقليل نسبة المعروض في ظل زيادة الطلب على النفط، ما يزيد من ارتفاع الأسعار.

التصور الثاني:

أن هناك عددا من الدول لن تعود اقتصادياتها كما كان بشكل سريع أو بكامل طاقتها لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا فيه، مثل السودان ومصر والإمارات والسعودية، حيث ستبدأ هذه الدول في الرجوع لكامل طاقتها في نهاية يوليو، كما أن هناك دولا أوروبية ستعود لكامل طاقتها نهاية يونيو وسيعود اقتصادها بشكل كبير وكامل، ما سيزيد من أسعار النفط طبقا لنظرية الطلب علي النفط.

التصور الثالث:

هناك جزء كبير جدا من المعروض للمخزون النفطي للهند والصين وامريكا سيعطي أريحية لعدم عطش السوق والاحتياج لما هو معروض من كميات النفط لذلك ستعود الاسعار في الارتفاع تدريجيا.

التصور الرابع:

وهو اجتماع منظمة الأوبك وأوبك بلس وأوبك بلس بلس، ووصل حجم تخفيض الإنتاج إلى 9 ملايين برميل، وسترتفع أسعار النفط بطريقة جنونية لأكثر من 70 دولارا للبرميل.