من بوابة الـ"كوميديا".. بدر نور ينتهي من مسلسل بيومي فؤاد وعمرو وهبة

انتهى الكاتب والسيناريست بدر نور، من كتابة مسلسله الجديد "المؤسسة"، المقرر بدء تصويره عقب نهاية الصيف الحالي، استعدادا لخوضه ماراثون رمضان المقبل 2021.

المسلسل سيقوم ببطولته كل من الفنان القدير بيومي فؤاد، والنجم الشاب عمرو وهبة، ومن إخراج أحمد الجارحي.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار كوميدي اجتماعي عن مخاطر التطور التكنولوجي، الذي أصبح يسيطر على العالم.

يذكر أن الكاتب والسيناريست بدر نور، له مشاركات في عدد من المسلسلات المصرية مثل "أبو عمر المصري"، مع النجم أحمد عز، و"رسايل" مع النحمة مي عزالدين، و"ازي الصحة"، مع الفنان أحمد رزق.