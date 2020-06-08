ميركل ترحب بإعلان القاهرة.. وتؤكد للسيسي: امتداد لمسار مؤتمر برلين

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الرعاية المصرية "لمبادرة اعلان القاهرة"، حيث رحبت المستشارة الألمانية بالمبادرة التي تراها امتدادًا لمسار مؤتمر برلين وإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.

ومن جانبه، أكد الرئيس حرص مصر على التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا من خلال ما نصت عليه المبادرة، سعيا نحو استقرار وأمن ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وتفعيل إرادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوى تفاقم وعنف. وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، بخاصةً العسكرية والتجارية، وكذلك تعزيز التعاون بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا.