مارجرت عازر: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي تحت حكم السيسي

اعتبرت النائبة مارجريت عازر، أن العصر الذهبي للمرأة المصرية، هو عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية قناة "صدى البلد"، بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي الرئيس مقاليد الحكم، أن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو بداية تطبيق المساواة والعدل.

وأوضحت أنه تم تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا، ضاربة المثل بوجود 70 نائبة من خلال الانتخابات في البرلمان، وهناك 5 من الوزارات سيدات، وهذا لم يحدث من قبل تولي الرئيس، مشيرة إلى أنه تم تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرات مستورة وحل مشاكل الغارمات والمبادرات الصحية.