السجن المؤبد لمشرف هتك عرض أطفال بدار أيتام في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد لمشرف بدار "تحسين الصحة للأيتام"، و7 سنوات لاثنين آخرين من شباب الدار، في قضية هتك عرض أطفال بنفس الدار.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية المستشارين وائل كمال صالح، ومحمد علي عبدالمجيد، وأيمن عفيفي سالم، وسكرتارية طارق عكاشة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، قد قضت في جلستها المنعقدة اليوم، بقضية الجمعية النسائية لتحسين الصحة لرعاية الأيتام، والمشهرة بمديرية التضامن الاجتماعى تحت رقم 12 لسنة 1966، بالسجن المؤبد في القضية رقم 1533 لسنة 2018 جنايات كلي بورسعيد والمتهم فيها "عيد. ا. س" المشرف بالجمعية، ومتهمين آخرين بهتك عرض 6 أطفال داخل المؤسسة بحي المناخ.

وتعود أحداث القضية إلي البلاغ المقدم من "م. م ص" والد طفلين بالجمعية، والذي أكد فيه أنه أثناء زيارته للجمعية النسائية لتحسين الصحة لرؤية نجليه "أدهم" 4 سنوات، و" مصطفى" 6 سنوات، اعترفا له أن "عيد" المشرف تعدى عليهما جنسيًا أكثر من مرة داخل الجمعية منذ إقامتهما فى الدار ، كما تعدى على طفلة تدعى "كنزى" وتبلغ من العمر 3 سنوات.

واستجوب وكيل النيابة محمود الديب، والد الطفلين فأكد شكوى ابنيه من تحرش المشرف بهما، وطلب "الديب" تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وضبط المتهم "ع . ا. س" 25 سنة، مشرف ليلى بعنبر الأطفال بالمؤسسة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وكشفت أن المتهم من أبناء الجمعية الذين تجاوزا السن القانوني للإقامة، وتم تعيينه مشرفًا بالدار، وبسؤال الطفلين اعترفا أمام عمرو منصور وكيل نيابة الأحداث قيام "عيد " المشرف و"شريف" أحد الأطفال المودعين بالمؤسسة بخلع ملابسهما، والاعتداء عليهما جنسيًا عنوة أكثر من مرة منذ إيداعهما بالجمعية.