استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المستشار محمد البنداري، رئيس محكمة بورسعيد بديوان عام المحافظة، مقدما التهنئة له بتجديد الثقة محافظا للإقليم، مشيدا بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة، والتى شهدت تطور في مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، متمنيا له وللمحافظة دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الانجازات التي تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية .

وخلال اللقاء قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر للمستشار محمد البنداري مشيدا بدور القضاء المصري ورجاله وجميع الأجهزة القضائية، والتي تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام وإسهاماتهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.