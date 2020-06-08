وزير الصحة الأسبق: "الخطة القومية للوقاية نفعتنا في مواجهة كورونا"

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار إلى ضرورة وجود خريطة صحية، وبدأنا على الفور بما يخص إعداد خريطة، وقاعدة بيانات للمنشآت الصحية والمستشفيات العامة والتخصصية، وغيرها من المنشآت.

وأضاف العدوي، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "سارعنا إلى الانتهاء من المسح الصحي السكاني في عام 2014، وهو ما وفر خريطة لمعدلات انتشار الأمراض والمواليد، وهو ما منحنا فكرة عن الإصابة في فيروس سي، وهو المشروع الصحي الأهم في المرحلة الحالية".

وتابع: "على الفور بدأنا الخطة القومية للوقاية التي كانت مفتاح النجاح في منظومة علاج فيروس سي، كان لدينا 150 ألف مصاب جديد سنويًا، والوصول إلى هذه النتائج الرائعة كان رائعًا للغاية، وكنت أطمح أن نصل إليها، عندما كنت مسؤولًا إلى 5 و6 سنوات، ولكننا حققناها في فترة زمنية أقل".

وأردف، أن التخطيط العلمي كان متبعًا ولكنه أهمل في فترة ما بعد 2011، وسارعنا إلى إنشاء الخريطة الصحية لمصر، لإعطاء فرصة لمعرفة الاحتياجات المستقبلية وتمويلها.

وواصل: "الخطة القومية للوقاية نفعت في التصدي لفيروس كورونا، لأنها كانت مبنية على محاور أساسية أهمها محور الترصد للأمراض الفيروسية، ومكافحة العدوى، وأساس مواجهة كورونا حول العالم هو الترصد الوبائي، وعلى نفس الدرجة من الأهمية هناك مكافحة العدوى مثل المنشآت الطبية وزيادة وعي المواطن العادي لتجنب الأمراض الصحية".

وتابع: "العالم كله كان يتجه إلى الأامراض غير المعدية مثل الاورام والقلب، والعالم تحدث مرارا وتكرارا عن أن هذه الأمراض سبب الوفيات، ولكن في مصر ركزنا على أهمية وجود خريطة وبائية واضحة لعلاج هذه الأمراض، وهو ما ساعدنا كثيرًا في المرحلة الحالية".

واختتم: "ملف صحة الإنسان المصري كان يشكل ركنا أساسي في إعادة بناء الإنسان المصري الذي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونجحنا كفريق عمل في الوصول إلى درجة نجاح عالية، في منظومة كان يتحدث العالم كله أنه أمامها عشر سنوات لكي نحقق نجاحات وهو ما نجحنا في تحقيق في فترة أقل".