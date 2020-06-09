إعلان أسعار شرائح الكهرباء اليوم.. والتطبيق في يوليو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزير الدكتور محمد شاكر سيعلن، اليوم، فى مؤتمر صحفى بمقر ديوان عام الوزارة، عن خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتباراً من يوليو المقبل، كما سيتم الإعلان أيضاً، خلال المؤتمر، عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق.

وبدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء فى 2015 وكان مخططاً أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017 وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلاً من 5 لتخفيف العبء عن المواطنين، ووضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 2020/2019 التى تم تطبيقها هى الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بـ30 قرشاً، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بـ40 قرشاً، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات، بـ50 قرشاً، والرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بـ82 قرشاً، والخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بـ100 قرش، والسادسة من 651 إلى ألف كيلووات بـ140 قرشاً، أما الشريحة السابعة، التى تزيد على 1000 كيلووات فلا تحصل على دعم، بـ145 قرشاً.