محمد العرابي: دول العالم أصبحت تسعى إلى مصر في عهد السيسي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن في أوائل فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان هناك بعض الدول، التي لا تنظر إلى مصر نظرة الترحيب والإعجاب، وخاضت مصر معركة مصيرية مضنية، في العديد من المحاور.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "حققنا نجاحا كبيرًا، ونجحنا في تحقيق الاستقرار للدولة المصرية، واكتمل بناء المؤسسات السياسية، وكنا نسعى إلى الدول ونحاول أن نقرب منها".

وتابع: "الآن الوضع اختلف، وكل دول العالم تسعى إلى مصر والاستماع إلى رأيها، والوقوف إلى موقف مصر في جميع القضايا، ولو حسبنا عدد الزيارات التي قامت بها الرئاسة خارجيًا، سنستطيع أن نقول إن مصر قامت بتحقيق توازن كبير بين مختلف القوى، وترأست مصر الاتحاد الأفريقي بجهد مضني من الدبلوماسية المصرية والرئاسة".

وأردف: "مصر تخوض عدة معارك مثل التنمية والصحة والأوضاع المتدهورة في المنطقة، والدبلوماسية المصرية هي الوجه المناسب للتصدي للأخطار، ونسعى إلى الحلول السياسية، والسياسية المصرية الخارجية أخلاقية تحترم القانون الدولي، وتقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وهي سياسة متشعبة لها محاور عديدة تقوم بدور كبير في ظل تحديات متشابكة، وظروف دقيقة ومصر تخوض كل المعارك بكفاءة ورصانة".

وواصل: "سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رصينة، تعرف أين تضع قدمها، لا تنجرف إلى مغامرات وأنشطة حماسية وتستطيع التعامل مع الأخطار والتحديات بشكل رصين وحققت نتائج مفيدة للدولة المصرية".