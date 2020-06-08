طلعت: المرأة حصلت على استحقاقات في عهد السيسي لم تحصل عليها من قبل

قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة حصلت على مجموعة استحقاقات في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تحصل عليها من قبل، وأن استحقاقاتها أصبحت دستورية لا يجوز مخالفاتها في أي قانون، وأصبح لها الحق بنسبة 25٪ في المجالس النيابية المقبلة، وهي ممثلة بقوة من خلال وجود قائمة ممثلين فيها بنسبة 50٪ قائمة و50٪ فردي.

وأضافت طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المرأة تستحق أن تكون موجودة في الفردي وتستطيع المنافسة عليه إلى جانب التنسيق 25٪ التي فرضها الدستور، لافتة إلى أن المرأة سواء كبيرة في السن أو شابة أصبح لها الحق أن تخوض المجالس المحلية طبقا للمادة 180 من الدستور، وحصلت المرأة على مناصب وزارية هامة جدا في عهد السيسي لم تكن المرأة موجودة فيها قبل ذلك.

وتابعت أن المرأة حصلت على 8 حقائب وزارية في وزارات هامة جدا، وتم تعيين أول محافظة في مؤتمر الشباب بأسوان عندما تم طلب ذلك، وبعد مرور شهر كانت هناك أول امرأة تشغل منصب محافظ للبحيرة ودمياط، مشيرة إلى أنه خلال الفترة المقبلة نحاول التواجد بصورة جيدة والمطالبة بالكثير من التمكين في جميع الجوانب وسنكون على قدر المسؤولية.

وأكدت أن الرئيس كرم المرأة في كل مراحلها، وتكريم نماذج لم يفكر أحد في تكريمها على مستوى الأعوام السابقة القديمة مثل المرأة صاحبة مشروع الأنابيب، الميكروباص، وتعامل مع كل الفئات بكافة الطرق وتكريم النماذج الشبابية.