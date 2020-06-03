فيديو.. تنسيقية شباب الأحزاب: فارق كبير بين مصر فيما قبل السيسي والآن

قال محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك فارقا كبيرا بين مصر فيما قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وما بعده.

وأضاف فريد خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن نسبة التضخم كانت كبيرة ووصل الآن إلى 5 % وهو ما يؤثر على دخل الفقراء ومحدودي الدخل وبداية الإصلاح الاقتصادي كان الهدف منه تحسين مستوى محدودي الدخل وتم اتخاذ إجراءات حماية أيضا للفقراء وتم تحسين الأجور والمعاشات.

وتابع فريد أن رفع الدعم عن الوقود كان خطوة جيدة وكان بداية الانحياز للفقراء وخطوة تحرير سعر الصرف خطوة مهمة أيضا لأن الدولة كانت تدعم الدولار.