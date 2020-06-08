أنيسة حسونة: كل مطالب المرأة تحققت في عصر السيسي

قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن في بعض الأوقات، نكون محرجين لأننا طلبنا الكثير من الأشياء خلال الفترة الماضية، وتحققت جميعها، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تكلم عن حقوق المرأة وكيفية احترامها، وطلب منه أحد المواطنين في مؤتمر تعيين وزيرة للمرأة، أجاب "أنا وزير المرأة"، وحصلت المرأة في عهده على حقوق كثيرة.

وأضافت حسونة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، أننا سعداء بكل ما تم عمله من خلال وجود 8 وزيرات، و90 نائبة، وسعداء أكثر بأن المجلس القادم سيكون فيه ضعف هذا العدد من 15 إلى 25٪ وهو عدد ليس قليل، وأن هذا العدد هو الحد الأدنى، لأن المرأة تنجح خارج القائمة وتصل للعدد التي ترغب به.

وتابعت، أن مجلس الشيوخ به 10٪ من الأعضاء سيدات وذلك بخلاف النسب التي يعينها الرئيس، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن ما ينقصنا هو أن المسؤولين في الدولة، يكون لديهم العقلية الجيدة عند تعيين المرأة، ويجب توافر تعيين المرأة كثقافة عامة.