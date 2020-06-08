"سلطة الطيران" تصدر تعليمات للشركات لمواجهة الزحام وكورونا في المطارات

قررت سلطة الطيران المدني، مساء اليوم، إلزام شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي بعدة نقاط، وذلك أنه في إطار جهود الدولة لمواجهة أزمة وباء كورونا المستجد، خاصة الشركات التي تنظم رحلات إجلاء المصريين من الخارج، إلى المطارات المصرية.

طالبت السلطة شركات الطيران أو وكلائها، بتقديم طلبات التشغيل لرحلات إجلاء المصريين من الخارج إلى سلطة الطيران المدني، قبل تنفيذ الرحله بـ72 ساعة على الأقل.

كما طالبت شركات الطيران، أو وكلائها بالحصول على الخانات الزمنية المتاحة، بالتنسيق مع عمليات المطار المعني بالتشغيل قبل تنفيذ الرحلة بـ72 ساعة وفور الحصول على تصديق سلطة الطيران المدني.

وأكدت على شركات الطيران، بالتنبيه على الأطقم الطائرة بتوزيع كروت الصحة العامة، وإقرارات العزل المنزلي على الركاب بمحطة الإقلاع، والتأكد من تدوينها كاملا، من قبل الركاب على متن الطائرة، وتسليمها إلى إدارة الحجر الصحي بمحطه الوصول.