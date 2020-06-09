خبير عقاري: مضاعفات وحدات الاجتماعي المطروحة أهمية قصوى لتغطية الطلب

أعلنت وزارة الإسكان اليوم، إنجازاتها فى المشروعات السكنية خلال الـ6 سنوات الماضية، التي شملت مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع "سكن مصر" و"دار مصر" ومشروع "جنة" الفاخر، حيث تنفيذ أكثر من 775 ألف وحدة سكنية، بأنواعها المختلفة.

وقال سيف فرج، الخبير العقارى، إنه من المهم، توفير مشروعات سكنية متنوعة، تناسب جميع الفئات، ولكن السوق المصري يحتاج إلى ما يقرب من مليون وحدة سكنية سنويا، ولذلك من الضروري توفير وحدات أكثر وبسبل ميسرة للدفع.

وأوضح فرج، أن مشروع الإسكان الاجتماعي، يعد من أهم المشروعات المقدمة للمواطنين، لأنه يخدم الشريحة الأكبر، خاصة بعدما تغيرت أسعار الوحدات بصورة كبيرة، منذ التعويم، فأصبحت وحدات متوسطي الدخل تتجاوز المليون ونصف جنيها.

وبالتالي فإن وحدات الإسكان الاجتماعي، أصبح عليها إقبالا أكبر من جميع الفئات، وتحتاج الدولة لمضاعفة ما تقوم بطرحه فى هذا المشروع، لتلبية الطلب.

وأضاف فرج، أن دعم مشروع الإسكان الاجتماعي، مر بخطوات عديدة، بدأت بمبادرة البنك المركزي، ثم توفير وحدات استثمارية تساهم في تمويل وحدات محدودي الدخل، ودعم قدمته وزارة المالية في وقت سابق، وكلها خطوات تهدف لتوفير حق السكن للمواطنين، وبأقساط تمتد على مدار 20 سنة، ثم الحزمة الخاصة بتمويل وحدات لمحدودي الدخل بقيمة 500 مليون دولار، من البنك الدولي لمصر ستعزز من قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان.

ووفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، فى مشروع "الإسكان الاجتماعي" لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38 % منها بالمحافظات، وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه، وفى مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.