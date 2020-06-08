الخميس.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات دار مصر

طرحت وزارة الإسكان 1061 وحدة سكنية بالدورين "الأرضي – الأخير" بمشروع "دار مصر"، في 5 مدن جديدة هي: "15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة"، ويعد يوم الخميس الموافق 11 يونيو المقبل آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات دار مصر.

نوضح أسعار المتر السكني في الـ5 مدن وطريقة التقديم:

يبلغ سعر المتر 5900 جنيه في مدينة "بدر" ليبلغ سعر الوحدة الـ150 مترًا بالدور الأرضي 885 ألف جنيه، بينما بلغ سعر المتر بمدينة السادات 5075 جنيهًا، ليصل سعر الوحدة الـ100 متر نحو 508 آلاف جنيه، والوحدة الـ115 مترًا نحو 584 ألف جنيه، والوحدة الـ130 مترًا إلى 660 ألف جنيه، والوحدة الـ140 مترًا نحو 711 ألف جنيه، والوحدة الـ150 مترًا تبلغ 761 ألف جنيه.

وبلغ سعر المتر بمدينة العاشر من رمضان 5350 جنيهًا، ليصل سعر الوحدة الـ100 متر نحو 535 ألف جنيه، والوحدة الـ115 مترًا نحو 615 ألف جنيه، والوحدة الـ130 مترًا إلى 696 ألف جنيه، والوحدة الـ140 مترًا نحو 749 ألف جنيه، والوحدة الـ150 مترًا إلى 803 آلاف جنيهات.

فيما وصل سعر المتر في مدينة 15 مايو إلى 5545 جنيهًا، ليصل سعر الوحدة الـ130 مترًا إلى 721 ألف جنيه، والوحدة الـ140 مترًا نحو 776 ألف جنيه، والوحدة الـ150 مترًا إلى 832 ألف جنيه، بينما بلغ سعر المتر بمدينة برج العرب الجديدة 5030 جنيهًا، ليصل سعر الوحدة الـ130 مترًا إلى 654 ألف جنيه، والوحدة الـ140 مترًا نحو 704 ألف جنيه، والوحدة الـ150 مترًا إلى 755 ألف جنيه.

وعن طريقة التقديم فهي كالتالي:

يسدد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، مع التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

تتيح كراسة الشروط المنشورة على موقع بنك الإسكان والتعمير شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ويلتزم العميل بتحويل 50 ألف جنيه مقدم الحجز.

إضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تمّ الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية "التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر، أو التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك".