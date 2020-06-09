مصطفى بدرة: يجب تكاتف المصريين حول الرئيس لإعادة الهوية الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن التجربة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم، لافتا إلى أنه في خلال 2200 يوم فقط، تم تغيير مجريات الأمور والبنية الأساسية في مصر، وتم صرف حوالي 4000 مليار جنيه، خلال الست سنوات.

وأضاف بدرة، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أنه يوجد لدينا إنجازات على المستوي العالمي أشهرها محور قناة السويس، الذي غير من شكل التجارة العالمية، وأنه خلال 12 شهر فقط، استطعنا أن نتم إنجاز كبير جدا، تكون فيه قناة موازية لقناة السويس، 72 كيلو وتختصر المدة الزمنية بحوالي 50% من الوقت، وهذه إضافة كبيرة جدا للتجارة العالمية، واكتشافات الغاز التي تم ترسيم الحدود بين القارة الأفريقية، على رأسها مصر وجزء من الاتحاد الأوروبي، بالأخص اليونان وقبرص، والاكتشاف العملاق "حقل ظهر للغاز".

وتابع، أن أهم ما أضافه السيسي هي منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية، لتكتمل أركانها خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تكون الـ55 دولة في المنطقة، التي تتحدث لغة واحدة وهي تجارة المصالح، بالإضافة لتحرير سعر الصرف عام 2016، والتغير في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستكمل، أن هناك 13 مدينة جديدة "العلمين الجديدة" والتوسع الكبير في الساحل الشمالي، وفي الجانب الشرقي هناك منطقة اقتصادية عالمية، تضاهي كثير من المناطق العالمية "منطقة قناة السويس الاقتصادية"، وكل هذه الأشياء ترفع من قيمة مصر في معدلات التنمية الاقتصادية، التي تحقق زيادة في معدلات النمو.

وأكد، على ضرورة تكاتف المصريين حول الرئيس لإصلاح البرنامج الاقتصادي، حتي يكتمل ونهوض المجتمع المصري وتقديم العديد من الخدمات والمستويات المجتمعية الأفضل للحد من الفساد والفقر، وأيضاً لمزيد من التنمية وإعادة الهوية الاقتصادية والإنسانية لكل المجتمع المصري، وذلك من أهم الأمور.