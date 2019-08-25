قال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قراءة مصر للعالم تسبقه، موضحًا: "لو كنا سمعنا كلام الدولة المصرية من 5 سنين مكنتش حصلت الكثير من أمور الإرهاب، وأكيد كانت النزاعات القبلية تلاشت".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الرئيس السيسي عندما ينسق مع القادة الأفارقة، فإنه يبرز أولويات الموضوعات التي تُطرح على الساحة الدولية التي تتبناها القارة والاتحاد الأفريقي.

وتابع، أنه يُجرى طرح ملف مكافحة الفساد، موضحًا أنه سيقضي على جزء من العمليات الإرهابية وسيزيد تطبيق الديموقراطية وضمانات الحريات والمتطلبات التكنولوجية.

وأكد مفسرًا حديث الرئيس السيسي بشأن ضرورة مكافحة الفساد دوليًا، بضرورة التعاون المبني على الشراكة الاقتصادية لا استغلال الثروات.