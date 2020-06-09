آخرهم شيرين عبدالوهاب وأثار الحكيم.. شائعات كورونا تطارد الفنانين وأسرهم

مازالت شائعات الإصابة بكورونا، تسيطر على الوسط الفني بشكل كبير، فانتشر مؤخرًا إصابة شيرين عبدالوهاب ووالدتها بفيروس كورونا، وإجراء مسحة لهما، ليظهر محمد عبدالوهاب شقيق شيرين، وينفي ذلك.

الفنانه أثار الحكيم، تردد إصابة ابنها بكورونا، وظهرت ونفت ذلك، وقالت إن ابنها سليم، لكنه في حجر منزلي بسبب مخالطته لصديق مصاب بكورونا، وبعد إجراء مسحة لابنها كانت النتيجة سلبية.

وسبقهما في مثل هذه الشائعة، الفنان أمير كرارة وأسرته، ليظهر أمير وينفي، وأيضا الفنان عادل إمام، الذي نالت منه هذه الشائعة منذ الظهور الأول لكورونا، ليظهر عادل إمام ويؤكد في تصريح سابق لـ"الوطن"، أنه بصحة جيدة، ولا أساس لهذه الأقاويل، وما أصابه، هو دور برد عادي جدا.

المطرب محمد حماقي هو الآخر، نالت منه هذه الشائعة، ليظهر عبر فيديو يطمئن من خلاله جمهوره، أنه بصحة جيدة هو وأسرته، مطالبا الجمهور بالالتزام بالمنزل، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

الفنان محيي إسماعيل هو الآخر، نال نصيب من هذه الشائعة، ليظهر في عدد من التصريحات الصحفية، وينفي ذلك ويؤكد أنه بصحة جيدة، ومتواجد بخير في منزله.