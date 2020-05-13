فيديو.. تامر أمين: شيرين عبدالوهاب حبيبتي ومطربة عظيمة

رد الإعلامي تامر أمين على اتهامه بنصح الفنانة شيرين بنصيحة لاينفذها، وأنه يتحدث ويهاجم كل الناس وينتقدهم، قائلًا: "شغلتي غير شغلة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي مغنية وفي الغناء عظيمة يامصر ومن أجمل الأصوات اللي جات في مصر من وقت كبير، وشيرين حبيبتي، ودي ميزة إني أقول على الغلط غلط، ولكن عند باب الأستديو بنسى مين حبيبي ومين عدوي، وقمة المهنية إني أنسى صداقتي وأعمل شغلي، وأنا طول الوقت بنتقد فعل مش فاعل".

وأضاف "أمين"، خلال حديثه مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، إن أداء العديد من المذيعين لايعجبه "في كتير مش إعلاميين أساسًا"، وردت إيناس الدغيدي: "ممكن أقول اسم واحد تامر أمين"، وضحك تامر أمين: "قالي ماشي اللي بعده".