وصلت لاغتصاب النساء.. موقع بريطاني يفضح جرائم ميليشيات أردوغان بسوريا

يكتشف اليوم، تلو الآخر، مزيد من الجرائم التي يرتكبها نظام الاحتلال التركي في شمال سوريا، التي كان آخرها ما كشفه التحقيق الاستقصائي، الذي أعده موقع "ذا إنفيستجيت جورنال" البريطاني، الذي أبرز الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات تركيا بحق المدنيين، والتي وصلت إلى جرائم اغتصاب.

ونقل الموقع عن إحدى المقاتلات، في وحدات حماية الشعب الكردية قولها، إنه عندما احتلت ميليشيات ما يسمى بـ"الجيش الوطني الحر"، الموالية لتركيا، قاموا بسرقة الناس واستهدفوا النساء في "عفرين".

وأجرى الموقع الاستقصائي مقابلة مع عضو سابق في ميليشيات الجيش الوطني الحر التابعة لتركيا ويدعى محمود خلف، حيث أكد أن أفرادا من هذه الميليشيات اغتصبوا النساء في مدينة "عفرين" التي تحتلها تركيا، وأنهم ذهبوا للقتال تحت مسمى محاربة إرهابيي حزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش" الإرهابي لكن لم يجدوا ذلك.

وصرح كمال عاكف المتحدث باسم العلاقات الخارجية بمجلس سوريا الديمقراطية، للموقع، بأن تركيا تقوم بعلبة قذرة في المنطقة، وأنها تسعى ليس فقط للسيطرة على المناطق التي دخلتها، بل كل الأماكن التي كانت تحت الحكم العثماني سابقا، مشيرا إلى أنه عندما دخل الاحتلال التركي "عفرين" عام 2018 تحت مسمى "غصن الزيتون" قتلت القوات المحتلة مئات المدنيين دون ذنب، ودفعت إلى نزوح مئات الآلاف.

ونقل الموقع البريكاني عن جولي ورد، العضوة السابقة بالبرلمان الأوربي قولها إن الهجوم على مدينة "عفرين" هو نوع من الطموح التوسعي لدى نظام رجب طيب أردوغان، والذي تكرر في مناطق أخرى.